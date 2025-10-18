Макфол об отсутствии договоренностей: Трамп и Путин мыслят в совершенно разных плоскостях

Экс-посол Штатов в России отметил, что диктатор действует нерационально, а президент США и его администрация мыслят в категориях сделок и выгод

Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа (Фото: EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин не могут достичь договоренностей в российско-украинской войне, поскольку имеют разное мышление, заявил в интервью LIGA.net бывший американский посол в РФ Майкл Макфол.

Во время разговора журналист отметил, что Украина хочет вынудить РФ к переговорам, усиливая удары по объектам в российском тылу, и спросил, может ли эта стратегия сработать и поддерживает ли ее Трамп.

"К сожалению, Путин готов воевать дольше, чем большинство ожидает. Он идеологически зациклен и действует нерационально. Если бы руководствовался здравым смыслом, прекратил бы войну еще в начале, после первого провала. Путину безразлично, сколько людей он положит", – ответил Макфол.

По его словам, нынешний президент США и его команда – рациональные игроки, которые мыслят в категориях сделок и выгод.

Однако, отметил экс-посол, в этой войне договоренности невозможны: "Путин и Трамп мыслят в совершенно разных плоскостях".

"Экономическая ситуация в России тем временем ухудшается, особенно в этом году. Может наступить момент, когда Путин просто не сможет продолжать войну. Или увидит, что дальнейший прогресс его армии невозможен. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", – подытожил Макфол.