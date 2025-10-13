Может, время и было на стороне РФ, но теперь оно переходит к Украине – Каллас

Топ-дипломат ЕС заявила, что инфляция в России превышает 20%, денежные резервы исчерпаны, а экономический рост "близок к нулю"

Кайя Каллас (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Из-за экономических проблем в России время переходит на сторону Украины, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время брифинга с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"Украина имеет нашу полную поддержку. В этом году Европейский Союз предоставляет Украине рекордный уровень военной помощи. Санкции ЕС уже лишили Россию сотен миллиардов евро, которые она могла бы потратить на финансирование войны. Мы скоро примем новые меры, направленные против доходов России от энергетики, финансов и торговли. Военная экономика России уже слабая. Мы сделаем ее еще слабее", – заявила чиновница.

Читайте также Рядовые россияне больше не могут игнорировать войну

По ее словам, инфляция в России превышает 20%.

Также, отметила Каллас, наличные резервы РФ исчерпаны, а экономический рост "близок к нулю".

"Возможно, когда-то время было на стороне России, но сейчас оно переходит к Украине. Каждый евро, который мы забираем у России, – это евро, который она не может потратить на войну", – добавила чиновница.