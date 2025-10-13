Может, время и было на стороне РФ, но теперь оно переходит к Украине – Каллас
Из-за экономических проблем в России время переходит на сторону Украины, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время брифинга с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
"Украина имеет нашу полную поддержку. В этом году Европейский Союз предоставляет Украине рекордный уровень военной помощи. Санкции ЕС уже лишили Россию сотен миллиардов евро, которые она могла бы потратить на финансирование войны. Мы скоро примем новые меры, направленные против доходов России от энергетики, финансов и торговли. Военная экономика России уже слабая. Мы сделаем ее еще слабее", – заявила чиновница.
По ее словам, инфляция в России превышает 20%.
Также, отметила Каллас, наличные резервы РФ исчерпаны, а экономический рост "близок к нулю".
"Возможно, когда-то время было на стороне России, но сейчас оно переходит к Украине. Каждый евро, который мы забираем у России, – это евро, который она не может потратить на войну", – добавила чиновница.
- 17 сентября президент Зеленский заявил, что планом "А" является завершение войны РФ против Украины в 2025 году, планом "Б" – найти остальные средства, $60 млрд, необходимые Украине на следующий год.
- 30 сентября, на фоне дефицита топлива в регионах РФ, правительство страны-агрессора продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до конца 2025 года в рамках стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
- 3 октября президент Зеленский сообщил, что в результате дальнобойных ударов Украины Россия начала закупать бензин за рубежом.
- 9 октября агентство Reuters написало, что некоторые из крупнейших российских промышленных компаний отправляют работников в отпуск или сокращают штат, поскольку военная экономика замедляется, а внутренний спрос и экспорт сокращаются.
