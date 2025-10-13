"Може, час і був на боці Росії, але тепер він переходить до України". Брюссель оцінив економіку РФ

Кая Каллас (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Через економічні проблеми у Росії час переходить на бік України, заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час брифінгу з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

"Україна має нашу повну підтримку. Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової допомоги. Санкції ЄС вже позбавили Росію сотень мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Ми незабаром ухвалимо нові заходи, спрямовані проти доходів Росії від енергетики, фінансів та торгівлі. Військова економіка Росії вже слабка. Ми зробимо її ще слабшою", – заявила чиновниця.

За її словами, інфляція у Росії перевищує 20%.

Також, зазначила Каллас, готівкові резерви РФ вичерпані, а економічне зростання "близьке до нуля".

"Можливо, колись час був на боці Росії, але зараз він переходить до України. Кожен євро, який ми забираємо у Росії, – це євро, який вона не може витратити на війну", – додала посадовиця.