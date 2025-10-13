"Може, час і був на боці Росії, але тепер він переходить до України". Брюссель оцінив економіку РФ
Через економічні проблеми у Росії час переходить на бік України, заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час брифінгу з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
"Україна має нашу повну підтримку. Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової допомоги. Санкції ЄС вже позбавили Росію сотень мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Ми незабаром ухвалимо нові заходи, спрямовані проти доходів Росії від енергетики, фінансів та торгівлі. Військова економіка Росії вже слабка. Ми зробимо її ще слабшою", – заявила чиновниця.
За її словами, інфляція у Росії перевищує 20%.
Також, зазначила Каллас, готівкові резерви РФ вичерпані, а економічне зростання "близьке до нуля".
"Можливо, колись час був на боці Росії, але зараз він переходить до України. Кожен євро, який ми забираємо у Росії, – це євро, який вона не може витратити на війну", – додала посадовиця.
- 17 вересня президент Зеленський заявив, що планом "А" є завершення війни РФ проти України у 2025-му, планом "Б" – знайти решту коштів, $60 млрд, потрібних для України на наступний рік.
- 30 вересня, на тлі дефіциту пального у регіонах РФ, уряд країни-агресора продовжив тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину до кінця 2025 року в межах стабілізації ситуації на внутрішньому ринку.
- 3 жовтня президент Зеленський повідомив, що унаслідок далекобійних ударів України Росія почала закуповувати бензин за кордоном.
- 9 жовтня агенція Reuters написала, що деякі з найбільших російських промислових компаній відправляють працівників у відпустки або скорочують штат, оскільки воєнна економіка сповільнюється, а внутрішній попит та експорт скорочуються.
