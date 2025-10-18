"Путін і Трамп мислять у зовсім різних площинах". Макфол пояснив, чому неможливі домовленості

Експосол Штатів у Росії зауважив, що диктатор діє нераціонально, а президент США і його адміністрація мислять у категоріях угод та вигод

Володимир Путін та Дональд Трамп під час саміту на Алясці 15 серпня (Фото: EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та диктатор Володимир Путін не можуть досягти домовленостей у російсько-українській війні, оскільки мають різне мислення, заявив в інтерв'ю LIGA.net колишній американський посол у РФ Майкл Макфол.

Під час розмови журналіст зазначив, що Україна хоче змусити РФ до переговорів, посилюючи удари по об'єктах у російському тилу, й запитав, чи може ця стратегія спрацювати й чи підтримує її Трамп.

"На жаль, Путін готовий воювати довше, ніж більшість очікує. Він ідеологічно зациклений і діє нераціонально. Якби керувався здоровим глуздом, припинив би війну ще на початку, після першого провалу. Путіну байдуже, скільки людей він покладе", – відповів Макфол.

За його словами, нинішній президент США і його команда – раціональні гравці, які мислять у категоріях угод та вигод.

Однак, зазначив експосол, у цій війні домовленості неможливі: "Путін і Трамп мислять у зовсім різних площинах".

"Економічна ситуація в Росії тим часом погіршується, особливо цьогоріч. Може настати момент, коли Путін просто не зможе продовжувати війну. Або побачить, що подальший прогрес його армії неможливий. Що швидше це станеться, то краще", – підсумував Макфол.