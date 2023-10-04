Маккарти после отставки сравнил Путина с Гитлером: Имеем нечто худшее, что было в 1930-х

Экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после своего отстранения сравнил диктатора Владимира Путина с немецким тираном Адольфом Гитлером. Об этом он сообщил на брифинге после голосования.

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По его словам, он поддерживает передачу вооружений Украине.

"Это означает не отправку им денег, а вооружение Украины. Меня действительно беспокоит долгосрочная перспектива", — сказал Маккарти.

Он отметил, что "происходящее вокруг очень похоже на 1930-е годы".

"Многие действия, которые предпринимает Путин, очень похожи на действия Гитлера. Но сейчас мы имеем нечто более худшее, чем то, что произошло в 1930-е годы", — заявил политик.

Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти с должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности. Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти с должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа — Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Боб Гуд, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл. Сам Маккарти сказал , что многим из республиканцев, которые голосовали против него, он помог избраться в Конгресс. В Белом доме заявили , что несмотря на происходящее в Конгрессе, большинство законодателей продолжают поддерживать Украину.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post.

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