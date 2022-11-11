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Макрон на украинском языке поздравил украинцев с освобождением Херсона

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 22:30
Макрон на украинском языке поздравил украинцев с освобождением Херсона - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил на украинском языке в Twitter граждан Украины с освобождением от российских оккупантов Херсона.

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"Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок", – написал он.

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Вадим Ребрина
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Херсон эмманюэль макрон
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