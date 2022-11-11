Макрон на украинском языке поздравил украинцев с освобождением Херсона

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил на украинском языке в Twitter граждан Украины с освобождением от российских оккупантов Херсона.

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"Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок", – написал он.

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.

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Вадим Ребрина

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