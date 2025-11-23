Макрон объяснил, почему "мирный план" США нуждается в доработке

Документ хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы в вопросах суверенитета и гарантий безопасности, утверждает президент Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: Halden Krog/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что представленный США "мирный план" по прекращению войны России против Украины является хорошей основой для работы, но его необходимо пересмотреть, приняв во внимание интересы европейцев. Такое мнение он высказал на встрече G20 в Южно-Африканской Республике, передает агентство Reuters.

"Появился мирный план, включающий достаточно известные идеи, независимо от того, разделяли ли их другие стороны. Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы в вопросах суверенитета и гарантий безопасности", – заявил Макрон.

По его мнению, "это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом". В то же время он констатировал, что документ не был согласован с европейцами.

"Однако он предусматривает много вещей для европейцев. Замороженные активы находятся во владении европейцев. Европейская интеграция Украины находится в руках европейцев", – добавил французский президент.

"Знание того, что делает НАТО – в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они требуют более широких консультаций", – продолжил он.