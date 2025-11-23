Макрон пояснив, чому "мирний план" США потребує доопрацювання

Документ хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи у питаннях суверенітету й гарантій безпеки, стверджує президент Франції

Емманюель Макрон (Фото: Halden Krog/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що представлений США "мирний план" щодо припинення війни Росії проти України є гарною основою для роботи, але його необхідно переглянути, взявши до уваги інтереси європейців. Таку думку він висловив на зустрічі G20 у Південно-Африканській Республіці, передає агентство Reuters.

"З'явився мирний план, що містить досить відомі ідеї, незалежно від того, чи розділяли їх інші сторони. Він хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи у питаннях суверенітету й гарантій безпеки", – заявив Макрон.

На його думку, "це основа для роботи, яку потрібно переглянути, як ми це зробили минулого літа". Водночас він констатував, що документ не був узгоджений з європейцями.

"Однак він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи знаходяться у володінні європейців. Європейська інтеграція України знаходиться в руках європейців", – додав французький президент.

"Знання того, що робить НАТО – в руках членів НАТО. Тому є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, вони потребують ширших консультацій", – продовжив він.