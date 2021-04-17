Макрон проведет переговоры с Путиным: Россия должна выполнить решения нормандской четверки

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о реализации решений саммита в Париже 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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В заявлении отмечено, что Макрон вчера, 16 апреля, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Франции суверенитету и единству Украины, и отметил значение, которое он придает развитию отношений с Украиной во всех сферах.

Макрон отметил сложность реализации соглашения по Донбассу и риски военной эскалации. Он выразил решимость соблюдать минские соглашения и найти прочное политическое решение конфликта.

Во время видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель лидеры стран совместно отметили, что итоги саммита нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия) в Париже в 2019 году остаются полностью актуальными, и Россия должна взаимодействовать с Украиной для их реализации.

Макрон должен вскоре обсудить это с Путиным, говорится в заявлении.

Денис Юдин

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