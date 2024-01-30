Макрон – странам ЕС: Если США снизят поддержку Украины, это не должно иметь последствий

Президент Франции Макрон подчеркнул, что Запад должен прилагать усилия для того, чтобы поддерживать Украину на постоянной основе

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/Claudio Bresciani)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО играет значительную роль в поддержке Украины, а США "естественно, являются частью процесса". Он отметил во время пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, что Франция и ЕС "поддерживают Украину, более или менее в той же степени, что и США".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Макрон подчеркнул, что Запад должен прилагать усилия для того, чтобы поддерживать Украину на постоянной основе. Также он напомнил, что вопрос поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ будет рассматриваться на саммите лидеров Евросоюза 1 февраля.

Он подчеркнул, что "европейцы должны продолжать поддерживать украинский народ, экономически, военно, материально, а также военной подготовкой, должны стоять бок о бок с Украиной, чтобы победить Россию".

Читайте также: Украину может ждать "экономический конец света" без западной финансовой помощи – Politico

Французский президент отметил, что Европа "очень рада и счастлива", что США вместе с ней, однако, по его словам, "если они [США, – ред.] уменьшат свою поддержку или ослабят свой вклад – это не должно привести к негативным последствиям на местах".

Макрон выразил уверенность в том, что "ближайшие месяцы будут решающими и важными", и подчеркнул, что ЕС должен убедиться, что вторжение РФ в Украину – это "ответственность, это прежде всего его проблема".

"Украина является частью Европы. Это часть нашей Европы, и мы также должны оставаться надежными, когда говорится о нашей политике безопасности", – подытожил он.

Эмманюэль Макрон и Ульф Кристерссон (Фото: EPA/Claudio Bresciani)

Евросоюз – основной финансовый донор Украины, но Украина пока остается без финансовой поддержки не только со стороны Евросоюза, но и США. С 1 октября в США начался новый финансовый год, а там до сих пор не был принят годовой бюджет. Страна живет с временными бюджетными декларациями, в которых не предусмотрена новая помощь для Украины.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева. Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

26 января премьер-министр Шмыгаль заявил, что Венгрия, ранее ветировавшая предоставление финансовой помощи Украине, согласилась поддержать 50 млрд евро.

30 января стало известно, что лидеры ЕС на саммите 1 февраля 2024 года подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предполагаемую и устойчивую военную поддержку" Украине.

Читайте также: Украина в НАТО и помощь от США – о чем говорили Столтенберг и Блинкен в Вашингтоне