Макрон – країнам ЄС: Якщо США зменшать підтримку України, це не повинно мати негативних наслідків

Президент Франції Макрон наголосив, що Захід має докладати зусиль для того, аби підтримувати Україну на постійній основі

Емманюель Макрон (Фото: EPA/Claudio Bresciani)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що НАТО відіграє значну роль у підтримці України, а США "природно, є частиною процесу". Він наголосив під час пресконференції зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, що Франція та ЄС "підтримують Україну, більш-менш у тій самій мірі, що і США".

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Макрон наголосив, що Захід має докладати зусиль для того, аби підтримувати Україну на постійній основі. Також він нагадав, що питання підтримки України у боротьбі з агресією РФ розглядатиметься на саміті лідерів Євросоюзу 1 лютого.

Він підкреслив, що "європейці мають продовжувати підтримувати український народ, економічно, військово, матеріально, а також військовим вишколом, повинні стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб перемогти Росію".

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Французький президент наголосив, що Європа "дуже рада та щаслива", що США разом з нею, однак, за його словами, "якщо вони [США. – Ред.] зменшать свою підтримку або послаблять свій внесок – це не має призвести до негативних наслідків на місцях".

Макрон висловив впевненість у тому, що "найближчі місяці будуть вирішальними й важливими", та наголосив, що ЄС має переконатися, що вторгнення РФ в Україну – це "відповідальність, це насамперед його проблема".

"Україна є частиною Європи. Це частина нашої Європи, і ми також повинні залишатися надійними, коли йдеться про нашу політику безпеки", — підсумував він.

Емманюель Макрон та Ульф Крістерссон (Фото: EPA/Claudio Bresciani)

Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, а там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва. Опісля Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

26 січня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Угорщина, яка раніше ветувала надання фінансової допомоги Україні, погодилася підтримати 50 млрд євро.

30 січня стало відомо, що лідери ЄС на саміті 1 лютого 2024 року підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні.

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