Малый ракетный корабль "Циклон". Россияне пишут о поражении, ВСУ ждут подтверждения – фото
Ряд российских ресурсов заявляет, что 19 мая в порту временно оккупированного Севастополя был поражен российский малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил LIGA.net, защитники ждут подтверждения этому.
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Российские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на свои источники заявили о якобы ударе двумя ракетами ATACMS по "Циклону" ночью 19 мая. Впрочем, утром 19 мая Генеральный штаб сообщил, что ночью ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец", о "Циклоне" не упоминали.
Украинский OSINT-проект "Кіберборошно" со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на 17 мая "Циклон" был в порту на 200 метров восточнее "Ковровца ".
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Однако по сообщению местного проукраинского канала Крымский ветер, в ночь на 19 мая было повреждено здание рядом с местом где и стоял "Циклон" за два дня до удара.
В целом исследователи отмечают, что говорить о поражении судна можно будет, когда появятся свежие спутниковые снимки.
Спикер ВМС сообщил LIGA.net, что ожидаются подтверждения информации о якобы уничтожении "Циклона" – пока таких нет.
- Корабль "Циклон" – малый ракетный корабль проекта "Каракурт", объединяющий серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Он является носителем крылатых ракет "Калибр".
- Ранее Плетенчук заявлял, что существует вероятность, что российская армия потеряла свой последний носитель крылатых ракет в Крыму – им как раз и был "Циклон".
- 23 марта, по данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. 6 мая дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму.
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