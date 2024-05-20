Малый ракетный корабль "Циклон". Россияне пишут о поражении, ВСУ ждут подтверждения – фото

Говорить о поражении носителя "Калибров" можно будет, когда появятся свежие спутниковые снимки, отмечают OSINT-исследователи

МРК "Циклон" (Фото: ресурс оккупантов)

Ряд российских ресурсов заявляет, что 19 мая в порту временно оккупированного Севастополя был поражен российский малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил LIGA.net, защитники ждут подтверждения этому.

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Российские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на свои источники заявили о якобы ударе двумя ракетами ATACMS по "Циклону" ночью 19 мая. Впрочем, утром 19 мая Генеральный штаб сообщил, что ночью ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец", о "Циклоне" не упоминали.

Украинский OSINT-проект "Кіберборошно" со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на 17 мая "Циклон" был в порту на 200 метров восточнее "Ковровца ".

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Однако по сообщению местного проукраинского канала Крымский ветер, в ночь на 19 мая было повреждено здание рядом с местом где и стоял "Циклон" за два дня до удара.

В целом исследователи отмечают, что говорить о поражении судна можно будет, когда появятся свежие спутниковые снимки.

Фото: Кіберборошно

Спикер ВМС сообщил LIGA.net, что ожидаются подтверждения информации о якобы уничтожении "Циклона" – пока таких нет.

Корабль "Циклон" – малый ракетный корабль проекта "Каракурт", объединяющий серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Ранее Плетенчук заявлял, что существует вероятность, что российская армия потеряла свой последний носитель крылатых ракет в Крыму – им как раз и был "Циклон".

23 марта, по данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. 6 мая дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму.

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