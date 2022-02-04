Марк Рютте, Тереза Мэй, Федерика Могерини. Названы кандидаты на пост генсека НАТО – DPA
В конце сентября новым генсеком НАТО, возможно, станет кто-то из пяти кандидатов – среди них три женщины. Их имена в Twitter опубликовало DPA.
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По данным агентства, кресло главы Североатлантического альянса в Брюсселе в штаб-квартире НАТО может занять:
- бывшая премьер Британии Тереза Мэй;
- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
- премьер-министр Эстонии Кая Каллас;
- президент Румынии Клаус Йоханнис;
- бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
В агентстве уточнили, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой центробанка Норвегии. Об этом сообщили в Минфине страны.
Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. С 2005 по 2013 год он был премьер-министром Норвегии.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
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