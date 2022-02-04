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Марк Рютте, Тереза Мэй, Федерика Могерини. Названы кандидаты на пост генсека НАТО – DPA

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 18:23
Марк Рютте, Тереза Мэй, Федерика Могерини. Названы кандидаты на пост генсека НАТО – DPA - Фото
Перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (фото - NATO)

В конце сентября новым генсеком НАТО, возможно, станет кто-то из пяти кандидатов – среди них три женщины. Их имена в Twitter опубликовало DPA.

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По данным агентства, кресло главы Североатлантического альянса в Брюсселе в штаб-квартире НАТО может занять:

- бывшая премьер Британии Тереза Мэй;

- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

- премьер-министр Эстонии Кая Каллас;

- президент Румынии Клаус Йоханнис;

- бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В агентстве уточнили, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой центробанка Норвегии. Об этом сообщили в Минфине страны.

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. С 2005 по 2013 год он был премьер-министром Норвегии.

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

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Яна Катасонова
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нато генсек йенс столтенбрег
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