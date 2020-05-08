Медреформу сегодня обсудят на комитете у Радуцкого: выслушают Минздрав

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня вечером комитет Рады по здравоохранению обсудит ситуацию, которая сложилась с введением второго этапа медицинской реформы, и дальнейшие шаги по реализации программы госгарантий медобслуживания в 2020 году. Об этом сообщается на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нардепы заслушают информацию от Минздрава и Нацслужбы здоровья.

Читайте также: "Сделали красивые слайды". Степанов раскритиковал медреформу команды Супрун

Начало заседания запланировано на 19:00, оно пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее глава комитета Михаил Радуцкий заявил, что "закон о медреформе менять не будут, система заработает с 2021 года".

Читайте также: Как у вас украли 1825 дней жизни, или Путеводитель по украинской медицине