Медреформу сегодня обсудят на комитете у Радуцкого: выслушают Минздрав

Сегодня вечером комитет Рады по здравоохранению обсудит ситуацию, которая сложилась с введением второго этапа медицинской реформы, и дальнейшие шаги по реализации программы госгарантий медобслуживания в 2020 году. Об этом сообщается на сайте парламента.
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Нардепы заслушают информацию от Минздрава и Нацслужбы здоровья.
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Начало заседания запланировано на 19:00, оно пройдет в режиме видеоконференции.
Ранее глава комитета Михаил Радуцкий заявил, что "закон о медреформе менять не будут, система заработает с 2021 года".
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