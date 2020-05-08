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Медреформу сегодня обсудят на комитете у Радуцкого: выслушают Минздрав

Медреформу сегодня обсудят на комитете у Радуцкого: выслушают Минздрав - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.05.2020, 12:34

В 19:00 нардепы из профильного комитета парламента рассмотрят ситуацию с внедрением второго этапа медицинской реформы

Сегодня вечером комитет Рады по здравоохранению обсудит ситуацию, которая сложилась с введением второго этапа медицинской реформы, и дальнейшие шаги по реализации программы госгарантий медобслуживания в 2020 году. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Нардепы заслушают информацию от Минздрава и Нацслужбы здоровья.

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Начало заседания запланировано на 19:00, оно пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее глава комитета Михаил Радуцкий заявил, что "закон о медреформе менять не будут, система заработает с 2021 года".

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Евгений Пилипенко
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