Медведчук с Бойко снова в России: встретились с главой Газпрома

Юрий Бойко и Виктор Медведчук (скриншот)

Лидеры пророссийской партии Оппозиционная платформа-За життя нардеп Юрий Бойко и Виктор Медведчук во второй раз за три месяца поехали в Россию, где встретились с главой правления Газпрома Алексеем Миллером. Канал 112 Украина показывал украинских политиков на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Медведчук, отвечая на вопросы российских СМИ, посетовал, что "старые и новые власти" видят в их визитах популизм.

По его словам, он "не прекращал переговоры по освобождению людей", имея ввиду украинских политзаключенных и военнопленных в РФ.

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22 марта 2019 года на то время кандидат в президенты Бойко вместе с Медведчуком поехали в Москву на встречу с премьером РФ Дмитрием Медведевым "о поставках в Украину газа".

Из-за этого ГБР открыло дело дело против сотрудников ГПСУ и ГАС. Госавиаслужба ответила на обвинения. СБУ пообещала дать оценку визиту, но с той поры молчит. Дом Медведчука забросали петардами, а на то время президент Порошенко заявил, что оба пытаются вернуть Украину к энергозависимости от РФ.

Дело против Медведчука (госизмена) за заявления по Донбассу пока не закрыто.

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