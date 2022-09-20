Медведев попугал ядерным оружием, Подоляк – "ВСУ тихо, спокойно и методично делают работу"

Пока Кремль и его военная пропаганда кормят российскую аудиторию и пособников врага на захваченных украинских территориях громкими заявлениями о силе армии РФ и важности фейковых референдумов в оккупации, Силы обороны методично делают свою работу. Об этом написал в Twitter cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, на фоне успехов Украины в изгнании врага в Москве "продолжают изобретать успокоительное для Z-аудитории", применяя такие выражения, как "мы еще ничего не начали", "мы по-настоящему еще не воевали" или "референдумы все поменяют".

"Вооруженные Силы Украины тихо, спокойно и методично выполняют свою работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна", – отметил Подоляк.

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Часом ранее агрессивный российский пропагандист, в прошлом президент РФ Дмитрий Медведев, заявил в Telegram, что "в Киеве и на Западе боятся" псевдореферендумов, потому что после "присоединения" захваченных земель к России та сможет "использовать все силы самозащиты".

Это прямой намек на применение ядерного оружия за "посягательство на территорию России", о чем Медведев неоднократно писал и говорил ранее.

Россия на постоянной основе пытается запугать Украину и Запад в целом возможностью применения ядерного оружия. Например, на днях депутат нелегитимной Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса ВС РФ Андрей Гурулев угрожал ядерным ударом по Берлину:

В случае проведения "референдумов" США обещали, в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Крыма, действовать "быстро и жестко".

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Євген Пилипенко

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