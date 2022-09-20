UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медведев попугал ядерным оружием, Подоляк – "ВСУ тихо, спокойно и методично делают работу"

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 12:18
Медведев попугал ядерным оружием, Подоляк –
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Пока Кремль и его военная пропаганда кормят российскую аудиторию и пособников врага на захваченных украинских территориях громкими заявлениями о силе армии РФ и важности фейковых референдумов в оккупации, Силы обороны методично делают свою работу. Об этом написал в Twitter cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на фоне успехов Украины в изгнании врага в Москве "продолжают изобретать успокоительное для Z-аудитории", применяя такие выражения, как "мы еще ничего не начали", "мы по-настоящему еще не воевали" или "референдумы все поменяют".

"Вооруженные Силы Украины тихо, спокойно и методично выполняют свою работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна", – отметил Подоляк.

Читайте также: В Кремле готовили сценарий "референдума" в Харьковской области: 75% "за" РФ – СМИ

Часом ранее агрессивный российский пропагандист, в прошлом президент РФ Дмитрий Медведев, заявил в Telegram, что "в Киеве и на Западе боятся" псевдореферендумов, потому что после "присоединения" захваченных земель к России та сможет "использовать все силы самозащиты".

Это прямой намек на применение ядерного оружия за "посягательство на территорию России", о чем Медведев неоднократно писал и говорил ранее.

Россия на постоянной основе пытается запугать Украину и Запад в целом возможностью применения ядерного оружия. Например, на днях депутат нелегитимной Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса ВС РФ Андрей Гурулев угрожал ядерным ударом по Берлину:

Читайте также: Так же, как обнуляли Путина. На "референдуме" оккупанты будут ходить по домам – источник

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война фейк пропаганда дезинформация угроза Дмитрий Медведев оккупация деоккупация псевдореферендум михаил подоляк контрнаступление Андрей Гурулев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 