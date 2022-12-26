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Мельник рассказал немцам о табу, которые надо нарушить: танки, истребители, боевые корабли

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 16:16
Мельник рассказал немцам о табу, которые надо нарушить: танки, истребители, боевые корабли - Фото
Андрей Мельник (Скриншот видео)

Украине необходимы танки, истребители, боевые корабли, системы залпового огня, боеприпасы – это "табу", которые предстоит нарушить западным партнерам. Об этом сказал замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью агентству печати Германии dpa, передает Handelsblatt.

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Как отмечает немецкое издание, США пообещали передать Украине зенитные комплексы Patriot, и "Мельник теперь требует не только танки, но и западные истребители и боевые корабли для борьбы с российскими агрессорами".

Мельник выразил благодарность США за современную систему противовоздушной обороны, но отметил, что Западу предстоит разрушить еще много табу. 

"Ясно одно: есть еще много табу, которые нужно нарушить. Нам срочно нужны западные танки, истребители, боевые корабли, системы залпового огня, боеприпасы. Это мое единственное желание младенцу Христу", – заявил замглавы МИД.

По мнению Мельника, в противном случае эта война затянется и принесет Украине еще больше страданий, смертей и разрухи.

Он подчеркнул – удастся ли закончить войну в 2023 году, зависит от военной и финансовой поддержки союзников.

По словам Мельника, российский диктатор Владимир Путин настраивает свою армию и соотечественников на очень долгую войну, но украинцы готовы бороться за освобождение своей Родины, в том числе и Крыма, пока дышат.

Замглавы МИД отверг возможность переговоров с Россией.

"Все разговоры Кремля о предполагаемой готовности Путина к переговорам – чистый блеф, в основном направленный на то, чтобы вызвать сочувствие на Западе, разъединить общество, в том числе в Германии, и подорвать решимость наших союзников. Нельзя этого допускать", – сказал Мельник.

По его словам, на данный момент нет другой альтернативы, кроме как оказать массированную военную поддержку Украине, чтобы создать реальный шанс для переговоров.

Мельник категорически исключил, что Украина откажется от части своей национальной территории.

"Ни незаконная аннексия Крыма, ни присвоение Россией Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей на востоке и юге страны никогда не будут признаны. Это неприемлемо для Киева. Такого никогда не будет", – сказал Мельник.

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Германия война военная помощь андрей мельник
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