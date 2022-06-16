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Мэра оккупированного Волчанска подозревают в госизмене – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 03:40
Мэра оккупированного Волчанска подозревают в госизмене – Офис генпрокурора - Фото
Анатолий Степанец (Скриншот видео)

Мэра оккупированного Волчанска подозревают в переходе на сторону врага и участии в деятельности так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области". Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Должность мэра Волчанска Харьковской области занимает Анатолий Степанец.

Как отмечается, чиновнику заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

По данным следствия, чиновник, перешедший на сторону РФ, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно участвовал в ее деятельности.

3 июня 2022 года в оккупированном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган.

  • 5 апреля против мэра Рубежного Сергея Хортива возбуждено уголовное дело по факту коллаборационизма. Помимо Хортива, в области также предали Украину главы общин в Станице Луганской, пограничном Меловом и Марковке.
  • 26 мая бывшему нардепу-регионалу Евгению Балицкому, который с помощью российских оккупантов стал "гауляйтером Запорожской области", объявили о подозрении в госизмене.

Читайте также: Против "слуги народа" Ковалева еще в апреле открыли дело о коллаборационизме – ГБР

Наталия Медведева
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Анатолий Степанец волчанск коллаборационизм
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