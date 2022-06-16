Мэра оккупированного Волчанска подозревают в госизмене – Офис генпрокурора

Мэра оккупированного Волчанска подозревают в переходе на сторону врага и участии в деятельности так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области". Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Должность мэра Волчанска Харьковской области занимает Анатолий Степанец.

Как отмечается, чиновнику заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

По данным следствия, чиновник, перешедший на сторону РФ, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно участвовал в ее деятельности.

3 июня 2022 года в оккупированном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган.

5 апреля против мэра Рубежного Сергея Хортива возбуждено уголовное дело по факту коллаборационизма. Помимо Хортива, в области также предали Украину главы общин в Станице Луганской, пограничном Меловом и Марковке.

26 мая бывшему нардепу-регионалу Евгению Балицкому, который с помощью российских оккупантов стал "гауляйтером Запорожской области", объявили о подозрении в госизмене.

Читайте также: Против "слуги народа" Ковалева еще в апреле открыли дело о коллаборационизме – ГБР

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.