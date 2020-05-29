Мережко: Если Россия не соблюдает минские соглашения, Украина может выйти из них

У Украины появится право выйти из минских соглашений, если Россия не будет соблюдать свои обязательства. Об этом в интервью Левому берегу заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко.
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"В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса", - считает Мережко.
По его словам, это больше политическое, а не юридическое право, однако санкции при этом все равно продолжат действовать, поскольку нарушение договоренности произойдет не по вине Украины.
Также Мережко подчеркнул, что минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года, а то, что происходит сейчас - это попытка сохранить взятые в их рамках обязательства, развить или наполнить договоренности новым содержанием.
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