Мерц считает, что война может продолжаться еще "много месяцев"

Канцлер Германии заявил о важности усиления давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров

Фридрих Мерц (Фото: Manon Cruz/EPA)

Война России против Украины может длиться "много месяцев", поскольку российский диктатор Владимир Путин отказывается от переговоров, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое мнение он высказал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, цитирует британская газета The Guardian.

Мерц предупредил, что война может затянуться на "много месяцев", поставив под сомнение обязательства Путина по мирным переговорам.

Немецкий канцлер отметил, что изначально обсуждался вопрос о проведении двустороннего саммита между Путиным и президентом Владимиром Зеленским в течение двух недель, однако диктатор РФ "явно не желает" придерживаться этого плана.

"Честно говоря, меня это не удивляет, поскольку это часть стратегии российского президента – действовать так же", — сказал Мерц.

Вместо этого он подчеркнул важность совместной работы в рамках "коалиции желающих" и усиления давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

26 августа Мерц высказал мнение, что Москва затягивает время, привязывая согласование встречи между Путиным и Зеленским к определенным условиям.

27 августа канцлер Германии заявил, что капитуляция Украины лишь даст время российскому диктатору подготовиться к новой войне.