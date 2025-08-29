Мерц вважає, що війна може тривати ще "багато місяців"

Канцлер Німеччини заявив про важливість посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів

Фрідріх Мерц (Фото: Manon Cruz / EPA)

Війна Росії проти України може тривати "багато місяців", оскільки російський диктатор Володимир Путін відмовляється від перемовин, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Таку думку він висловив під час зустрічі з президентом Франції Емманюлем Макроном, цитує британська газета The Guardian.

Мерц попередив, що війна може затягтися на "багато місяців", поставивши під сумнів зобов'язання Путіна щодо мирних переговорів.

Німецький канцлер зазначив, що спочатку обговорювалося питання про проведення двостороннього саміту між Путіним і президентом Володимиром Зеленським протягом двох тижнів, проте диктатор РФ "явно не бажає" дотримуватися цього плану.

"Чесно кажучи, мене це не дивує, оскільки це частина стратегії російського президента – діяти так само", – сказав Мерц.

Натомість він наголосив на важливості спільної роботи в межах "коаліції охочих" та посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

26 серпня Мерц висловив думку, що Москва затягує час, прив'язуючи узгодження зустрічі між Путіним і Зеленським до певних умов.

27 серпня канцлер Німеччини заявив, що капітуляція України лише дасть час російському диктатору підготуватися до нової війни.