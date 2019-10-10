МИД Нидерландов об обмене Цемаха: Непростая дилемма

Стеф Блок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил сожаление в связи с передачей России подозреваемого по делу о гибели самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, но понимает, что власть Украины оказалась перед непростой дилеммой. Об этом он заявил после встречи с главой МИД Вадимом Пристайко 10 октября в Киеве, передает Радио Свобода.

"Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины и правительство стояли перед очень непростой дилеммой", - сказал Блок.

По словам Блока, он объяснил эту ситуацию парламенту Нидерландов.

"У нас был тесный контакт перед обменом... Государственный прокурор Нидерландов получил возможность допросить Цемаха, и мы очень ценим это", - заявил Блок.

Глава МИД Нидерландов также добавил, что ценит конструктивную роль Украины в рамках работы Совместной следственной группы, расследующей дело о катастрофе MH17.

Вчера Блок встретился с президентом Владимиром Зеленским , стороны обсудили ход расследования.

Днем ранее парламент Нидерландов поддержал предложение Христианско-демократической партии, требовавшей дополнительного расследования того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над своей восточной территорией во время боевых действий в июле 2014 года.

Справка. Боинг рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. Были названы первые подозреваемые. Путин отказался признавать результаты расследования.

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