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МИД о ситуации на Ближнем Востоке: Нужно предотвратить акты мести

МИД о ситуации на Ближнем Востоке: Нужно предотвратить акты мести - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
03.01.2020, 20:31

Там отметили, что в Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

В МИД Украины, комментируя эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил о необходимости предотвратить любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что в Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке "после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде".

"Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - сказано в заявлении.

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