МИД о том, почему Залужного не было на встрече с Байденом: Милли не приезжал, это протокол
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал не искать подводные камни в вопросе, почему главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного не было на встрече с президентом США Джо Байденом в Киеве. Об этом он сказал в интервью УП.
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По его словам, если бы с Байденом приехал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, то присутствие Залужного было бы очевидным.
Он отметил, что делегации, как правило, формируются с учетом того, кто именно приезжает.
"Это классика дипломатии и протокола. Я не стал бы додумывать то, чего на самом деле не было. Поверьте мне, тут нет никаких подводных камней", — сказал Мельник.
Дипломат подчеркнул, что встреча с Байденом проходила в "очень камерном" формате.
- 20 февраля Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом. Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы. Перед визитом американского лидера в Украину администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
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