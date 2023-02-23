МИД о том, почему Залужного не было на встрече с Байденом: Милли не приезжал, это протокол

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал не искать подводные камни в вопросе, почему главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного не было на встрече с президентом США Джо Байденом в Киеве. Об этом он сказал в интервью УП.

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По его словам, если бы с Байденом приехал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, то присутствие Залужного было бы очевидным.

Он отметил, что делегации, как правило, формируются с учетом того, кто именно приезжает.

"Это классика дипломатии и протокола. Я не стал бы додумывать то, чего на самом деле не было. Поверьте мне, тут нет никаких подводных камней", — сказал Мельник.

Дипломат подчеркнул, что встреча с Байденом проходила в "очень камерном" формате.

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Дмитро Гриниченко

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