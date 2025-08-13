МИД о видео Грузинской мечты: Досадно наблюдать, как власти Грузии пресмыкаются перед РФ

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Министерству иностранных дел Украины досадно наблюдать, как партия власти в Грузии пресмыкается перед Москвой, используя кадры разрушенных Россией украинских городов в политической рекламе. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на предвыборный ролик Грузинской мечты.

МИД обратил внимание на очередные недружественные действия со стороны партии власти, которая ради собственного политического пиара продолжает использовать видео с последствиями российской полномасштабной агрессии против Украины.

Такие шаги демонстрируют пренебрежение к украинскому народу и жертвам российской агрессии, вызывают возмущение украинского общества, добавили в ведомстве.

"Досадно наблюдать, как грузинская власть пресмыкается перед Москвой и пренебрегает принципами достоинства и независимости, которые исторически присущи грузинской нации и составляют неотъемлемую часть ее идентичности. Советуем политтехнологам грузинской партии власти быть честными с собственным народом и разместить на ее страницах более правдивую картинку: российский триколор справа и закрытые двери Евросоюза и НАТО слева", – говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что это будет соответствовать действительности, потому что действующая власть Грузии лишила страну не войны, а европейского будущего.

Украина остается последовательной и непоколебимой в поддержке дружественного народа Грузии в его стремлении строить независимое, демократическое и европейское государство, отметили в МИД.

12 августа в Facebook-аккаунте политической силы опубликовали видео, на котором показаны черно-белые кадры разрушенных украинских городов в результате боевых действий, захоронения украинских военных, супруги, стоящие у завалов многоэтажки в Киеве, где погиб их сын, в противопоставлении с цветными кадрами грузинских городов. Левая часть сопровождается подписью – "Нет войне!", правая – "Выбирай мир!".