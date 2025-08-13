МЗС про відео Грузинської мрії: Прикро спостерігати, як влада Грузії плазує перед Москвою

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Міністерству закордонних справ України прикро спостерігати, як партія влади в Грузії плазує перед Москвою, використовуючи кадри зруйнованих Росією українських міст у політичній рекламі. Так зовнішньополітичне відомство відреагувало на передвиборчий ролик Грузинської мрії.

МЗС звернуло увагу на чергові недружні дії з боку партії влади, яка заради власного політичного піару продовжує використовувати відео з наслідками російської повномасштабної агресії проти України.

Такі кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії, викликають обурення українського суспільства, додали у відомстві.

"Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невіддільну частину її ідентичності. Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері Євросоюзу і НАТО зліва", – йдеться у заяві.

У відомстві додали, що це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього.

Україна залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу, наголосили в МЗС.

12 серпня в Facebook-акаунті політичної сили опублікували відео, на якому показані чорно-білі кадри зруйнованих українських міст унаслідок бойових дій, поховання українських військових, подружжя, яке стоїть біля завалів багатоповерхівки в Києві, де загинув їхній син, у протиставленні до кольорових кадрів грузинських міст. Ліва частина супроводжується підписом – "Ні війні!", права – "Обирай мир!".