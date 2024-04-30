МИД по ограничению консульских услуг: О нарушении прав человека речь не может идти

В ведомстве сообщили, что работают над модернизацией предоставления консульских услуг украинцам за границей

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Решение Министерства иностранных дел об ограничении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей является временным, поэтому ни о каком нарушении прав человека в этом случае речь не может идти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В МИДе развенчали мифы об ограничении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. В министерстве объяснили, что такое решение было принято, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

"О каком-либо нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг", – говорится в сообщении ведомства.

После вступления закона в действие мужчины призывного возраста за границей смогут уточнить свои учетные данные, в том числе и дистанционно, через электронный кабинет, объяснили в МИДе.

"Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, согласно требованиям законодательства, консульских услуг, у него будет такая возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что работают над модернизацией предоставления консульских услуг украинцам. Новые механизмы, как добавили в министерстве, упростят доступ всех категорий граждан к консульскому обслуживанию, сократят время процедур и позволят решить ряд других проблем.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИДе сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку паспортов за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впоследствии в МИДе уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности госпредприятием "Документ".

26 апреля нардеп от Слуги народа Мережко сказал, что ограничение консульских услуг мужчинам за рубежом является чрезвычайным мероприятием и такое решение является временным шагом.

Читайте также: "Поезд, стой! Раз-два". За границей перестали выдавать документы украинцам. Что дальше