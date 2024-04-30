МЗС щодо обмеження консульських послуг: Про порушення прав людини не може йтися
Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Рішення Міністерства закордонних справ щодо обмеження надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном є тимчасовим, тому про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися. Про це повідомили у пресслужбі відомства. 

У МЗС розвінчали міфи щодо обмеження надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. У міністерстві пояснили, що таке рішення ухвалили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

"Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", – йдеться у повідомленні відомства. 

Після вступу закону в дію чоловіки призовного віку за кордоном зможуть уточнити свої облікові дані, зокрема й дистанційно, через електронний кабінет, пояснили в МЗС.

"Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", – йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що наразі працюють над модернізацією надання консульських послуг українцям. Нові механізми, як додали в міністерстві, спростять доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротять час процедур і дозволять вирішити низку інших проблем. 

  • З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.
  • Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.
  • 24 квітня Кабмін заборонив пересилання паспортів за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".
  • 26 квітня нардеп від Слуги народу Мережко сказав, що обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном є надзвичайним заходом і таке рішення є тимчасовим кроком.

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