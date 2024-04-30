МЗС щодо обмеження консульських послуг: Про порушення прав людини не може йтися

У відомстві повідомили, що працюють над модернізацією надання консульських послуг українцям за кордоном

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Рішення Міністерства закордонних справ щодо обмеження надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном є тимчасовим, тому про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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У МЗС розвінчали міфи щодо обмеження надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. У міністерстві пояснили, що таке рішення ухвалили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

"Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", – йдеться у повідомленні відомства.

Після вступу закону в дію чоловіки призовного віку за кордоном зможуть уточнити свої облікові дані, зокрема й дистанційно, через електронний кабінет, пояснили в МЗС.

"Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", – йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що наразі працюють над модернізацією надання консульських послуг українцям. Нові механізми, як додали в міністерстві, спростять доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротять час процедур і дозволять вирішити низку інших проблем.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання паспортів за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

26 квітня нардеп від Слуги народу Мережко сказав, що обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном є надзвичайним заходом і таке рішення є тимчасовим кроком.

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