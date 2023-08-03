МИД Польши пригласит посла Украины. Хотят "выяснить причины напряжения без споров"
Министерство иностранных дел Польши пригласит на встречу посла Украины Василия Зварича, чтобы "выяснить причины напряжения" между странами. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.
По его словам, когда Зварич вернется со встречи украинских дипломатов в Киеве, то его пригласят в польский МИД.
"Целью является выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях, вызванное не польской стороной. Цель состоит в том, чтобы не вступать в спор, потому что от этого спора извлекут пользу другие", — сказал Мулярчик.
Он отметил, что Польша хочет "слаженной работы" с Украиной.
"У нас есть общие интересы и общие цели", — подчеркнул дипломат.
- Ранее МИД Украины вызвал посла Польши после заявления представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следовало бы начать ценить" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхоз продукции в Польшу.
- По результатам встречи с послом представитель МИД Николенко написал, что такие заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. В то же время он заявил, что украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".
- МИД Польши вызвал посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла в украинский МИД не должен был произойти, таких "ошибок" не должно быть, а Польша всегда будет защищать свое "доброе имя", безопасность, а интересы "ни одной другой страны" никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша.
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