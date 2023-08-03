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МЗС Польщі запросить посла України. Бажають "з'ясувати причини напруги без суперечок"

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03.08.2023, 13:04
МЗС Польщі запросить посла України. Бажають
Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ Польщі запросить на зустріч посла України Василя Зварича, щоб "з'ясувати причини напруги" між країнами. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик в ефірі Польського радіо.

За його словами, коли Зварич повернеться із зустрічі українських дипломатів у Києві, його запросять до польського МЗС.

"Метою є з'ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських відносинах, викликана не польською стороною. Мета полягає в тому, щоб не вступати в суперечку, тому що від цієї суперечки матимуть користь інші", — сказав Мулярчик.

Він зазначив, що Польща хоче "злагодженої роботи" з Україною.

"У нас є спільні інтереси та спільні цілі", — підкреслив дипломат.

  • Раніше МЗС України викликало посла Польщі після заяви представника президента Польщі Марціна Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати цінувати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
  • За результатами зустрічі з послом представник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Водночас він заявив, що українсько-польська дружба "набагато глибша за політичну доцільність".
  • МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла в українське МЗС не мав статися, таких "помилок" не повинно бути, а Польща завжди захищатиме своє "добре ім'я", безпеку, а інтереси "жодної іншої країни" ніколи не переважатимуть над інтересами Республіки Польща.

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Дмитро Гриниченко
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