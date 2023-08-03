МЗС Польщі запросить посла України. Бажають "з'ясувати причини напруги без суперечок"
Міністерство закордонних справ Польщі запросить на зустріч посла України Василя Зварича, щоб "з'ясувати причини напруги" між країнами. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик в ефірі Польського радіо.
За його словами, коли Зварич повернеться із зустрічі українських дипломатів у Києві, його запросять до польського МЗС.
"Метою є з'ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських відносинах, викликана не польською стороною. Мета полягає в тому, щоб не вступати в суперечку, тому що від цієї суперечки матимуть користь інші", — сказав Мулярчик.
Він зазначив, що Польща хоче "злагодженої роботи" з Україною.
"У нас є спільні інтереси та спільні цілі", — підкреслив дипломат.
- Раніше МЗС України викликало посла Польщі після заяви представника президента Польщі Марціна Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати цінувати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
- За результатами зустрічі з послом представник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Водночас він заявив, що українсько-польська дружба "набагато глибша за політичну доцільність".
- МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла в українське МЗС не мав статися, таких "помилок" не повинно бути, а Польща завжди захищатиме своє "добре ім'я", безпеку, а інтереси "жодної іншої країни" ніколи не переважатимуть над інтересами Республіки Польща.
Читайте також: Зеленський: Ми не дамо зіпсувати відносини народів України та Польщі, емоціям варто охолонути
Коментарі