МИД призвал Австрию "снизить градус риторики" из-за журналиста

Кристиан Вершютц и Павел Климкин (фото - .facebook.com/christianferdinand.wehrschutz)

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало Вену "снизить градус риторики" по поводу запрета на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Ситуацию вокруг корреспондента Вершютца мы не считаем серьезным вызовом для наших двусторонних отношений с Австрией", - подчеркнула она.

Реклама

Спикер напомнила, что ранее руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершютцу был запрещен въезд на территорию Украины, поскольку он нарушил украинское законодательство, когда неоднократно бывал на временно оккупированной территории востока страны, въезжая туда через неподконтрольную часть границы, и в захваченном Крыму.

На основании этого СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на год. Австрия возмутилась.

Читайте также: Посол Украины в Австрии опроверг обвинения в цензуре

Также, по словам Зеленко, СБУ располагала информацией о якобы подготовке провокаций против Вершютца, и таким образом обезопасила его от возможных рисков.

"Это решение не имеет никакого отношения ни к вопросу цензуры, ни к вопросу наступления на свободу слова. Это исключительно следствие пренебрежительного отношения к требованиям законодательства Украины. И в этой связи мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на дальнейший плодотворный диалог", - заявила Зеленко.

7 марта 2019 года нардеп Ольга Червакова заявила, что с начала захвата Крыма и войны и Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, дискредитирующие деятельность ВСУ".