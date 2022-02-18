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МИД призывает другие страны немедленно осудить провокации России и террористов на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 19:33
МИД призывает другие страны немедленно осудить провокации России и террористов на Донбассе - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество немедленно осудить провокации РФ и подконтрольных ей террористов на Донбассе, а также опровергло фейки боевиков о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на ОРДЛО. Заявление опубликовано на сайте МИД.

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В министерстве подчеркнули, что отсутствие должной реакции или нейтральная позиция других государств и международных организации будут лишь подыгрывать эскалации ситуации со стороны России.

Ведомство опровергло утверждения о намерении украинских властей начать "наступательную операцию" и заявили, что Украина также не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе и продолжает выступать за политико-дипломатическое урегулирование.

В МИД отметили, что украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения, и их мир, безопасность и благополучие – абсолютный приоритет для украинского государства.

При этом Россия, как подчеркнули дипломаты, разворачивает кампанию по дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного оружия и эскалирует ситуацию с безопасностью.

  • Со вчерашнего дня оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии. Министр обороны сообщил о ранении трех военнослужащих ВСУ. Также сегодня оккупанты обстреляли гумконвой ООН на пункте пропуска Счастье.
  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. В Кремле заявили, что ничего не знают об этом.
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Оксана Житнюк
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