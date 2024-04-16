МИД: Украина сорвала гастроли российского балета в Южной Корее за сутки до премьеры

В министерстве иностранных дел отметили, что это – очередной шаг для изоляции России в сфере культуры

Кадр из Лебединого озера (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Украина помешала гастролям российского балета и "Гала-концерт балета Большого театра" в Южной Корее, намеченных на 16-18 апреля в Сеуле. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

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"Благодаря усилиям посольства Украины в Республике Корея и при поддержке украинской общественности и международных партнеров выступление российской примы-балерины с проектом "Моданс" в Сеульском Артцентре и "Гала-концерт балета Большого театра" в столице Южной Кореи уже не состоится", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В министерстве отметили, что это очередной шаг для изоляции России в сфере культуры, поскольку "российской культурной пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам — на сценах мировых театров".

"Работаем и дальше, чтобы враг не мог использовать мировое культурное пространство для оправдания своих преступлений", – добавили в пресс-службе МИД.

По данным Reuters, шоу было отменено за сутки до премьеры.

В посольстве России в Южной Корее отреагировали, заявив: "Не можем не видеть в этих шагах определенной тенденции в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь уже и в области культуры".

Россияне добавили, что будут учитывать "такие действия" южной Кореи в будущем.

4 января 2024 года сообщалось, что в Модене члены культурной ассоциации "Россия Эмилия-Романья" планируют провести пропагандистскую выставку о том, что Мариуполь якобы "быстро и качественно восстанавливается" после российской оккупации. Мэрия Модены отозвала разрешение на проведение "мероприятия" по просьбе МИД.

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