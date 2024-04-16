МЗС: Україна зірвала гастролі російського балету у Південній Кореї за добу до прем'єри

У міністерстві закордонних справ зазначили, що це – черговий крок для ізоляції Росії у сфері культури

Кадр з Лебединого озера (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Україна завадила гастролям російського балету та "Гала-концерт балету Большого театру" у Південній Кореї, які були заплановані на 16-18 квітня у Сеулі. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ.

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"Завдяки зусиллям посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади й міжнародних партнерів виступ російської прими-балерини із проєктом "Моданс" у Сеульському Артцентрі та "Гала-концерт балету Большого театру" у столиці Південної Кореї вже не відбудеться", – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

У міністерстві зазначили, що це – черговий крок для ізоляції Росії у сфері культури, оскільки "російській культурній пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів".

"Працюємо й надалі, щоб ворог не міг використовувати світовий культурний простір для виправдання своїх злочинів", – додали у пресслужбі МЗС.

За даними Reuters, шоу було скасовано за добу до прем'єри.

У посольстві Росії у Південній Кореї відреагували, заявивши: "Не можемо не вбачати в цих кроках певної тенденції в підходах південнокорейської сторони до співпраці з Росією тепер уже і в галузі культури".

Росіяни додали, що враховуватимуть "такі дії" південної Кореї у майбутньому.

4 січня 2024 року повідомлялося, що в Модені члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья" планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. Мерія Модени відкликала дозвіл на проведення "заходу" на прохання МЗС.

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