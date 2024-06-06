МИД: В железнодорожной аварии в Чехии погибли две украинки

Последствия аварии (Фото: EPA)

В результате лобового столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии погибли две гражданки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на консульскую представительницу Викторию Ши.

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По информации внешнеполитического ведомства, вечером 5 июня вблизи чешского города Пардубице произошло столкновение двух поездов. Пассажирский поезд Прага – Кошице чешской компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом. В состав пассажирского поезда входили прицепные вагоны, направлявшиеся в украинский город Чоп.

По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них две гражданки Украины. Гражданство других погибших уточняется, отметили в МИДе. Еще 34 человека получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте. Отдельные люди доставлены в медицинские учреждения.

В министерстве отметили, что должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасателями и правоохранителями.

19 января в польской местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса на украинской регистрации, в котором ехали 26 граждан Украины. В результате двое пассажиров получили незначительные травмы.

Вечером 5 июня возле чешского города Пардубице пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Сообщалось о четырех погибших и более 20 травмированных.

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