МЗС: У залізничній аварії в Чехії загинули дві українки

Наслідки аварії (Фото: EPA)

Внаслідок лобового зіткнення пасажирського та вантажного потягів у Чехії загинули дві громадянки України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ із посиланням на консульську представницю Вікторію Ші.

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За інформацією зовнішньополітичного відомства, ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталося зіткнення двох потягів. Пасажирський потяг Прага – Кошице чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом. До складу пасажирського потяга входили причіпні вагони, які прямували до українського міста Чоп.

За попередньою інформацією, загинули четверо людей. Серед них дві громадянки України. Громадянство інших загиблих уточнюється, зазначили в МЗС. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих людей доставлено до медичних закладів.

У міністерстві наголосили, що посадовець Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальниками та правоохоронцями.

19 січня у польській місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації, в якому їхали 26 громадян України. Внаслідок цього двоє пасажирів отримали незначні травми.

Ввечері 5 червня біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Повідомлялося про чотирьох загиблих і понад 20 травмованих.

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