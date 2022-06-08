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Миф о сверхкоррумпированности Украины безнадежно преувеличен. Это не Афганистан – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 14:49
Миф о сверхкоррумпированности Украины безнадежно преувеличен. Это не Афганистан – Кулеба - Фото
Дмитро Кулеба (скриншот)2

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров признать, что история о некоей сверхкоррумпированности Украины – это миф, что якобы наглядно продемонстрировала большая война. После вторжения России государство не "посыпалось", в отличие от правительства того же Афганистана, провел он параллель на брифинге для журналистов.

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"Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали в голову, то почему мы до сих пор живые? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно такое все пронизано коррупцией и ничего, кроме коррупции, его не интересует?", – задал министр вопрос скептикам.

Он подчеркнул, что нарратив о сверхкоррумпированности Украины имеет мало оснований. Кулеба напомнил, что перед большим вторжением России скептики задавались вопросом – продержится ли Украина дольше Афганистана, который за считанные дни пал после ухода контингента НАТО.

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История с Афганистаном, отметил глава МИД, хорошо показала, что такое коррумпированная власть: это "когда президент и министры пакуют доллары в чемоданы и сбегают, бросив свой народ, когда госсистема разваливается в мгновение".

"Вот это – коррумпированное государство. <...> Миф о безнадежной коррумпированности Украины безнадежно преувеличен. <...> Никакой тотальной коррупции в Украине нет, и это подтверждено простым фактом: тем, что государство устояло под сумасшедшим ударом. Это вам не Талибан", – подчеркнул Кулеба.

Евгений Пилипенко
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коррупция Афганистан талибан дмитрий кулеба
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