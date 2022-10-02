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Министр обороны Германии: Взятие Лимана ВСУ – огромный успех, но не переломный момент

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 17:26
Министр обороны Германии: Взятие Лимана ВСУ – огромный успех, но не переломный момент - Фото
Кристин Ламбрехт (фото - EPA)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала "огромным успехом" освобождение украинскими силами обороны Лимана Донецкой области, однако считает, что переломный момент в войне еще не наступил. Об этом сообщает Tagesschau.

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Глава немецкого оборонного ведомства оценила продвижение ВСУ в районе Лимана как огромный успех, но отметила, что поворотный момент в войне еще не наступил, и призвала готовиться к продолжительной войне.

"И именно поэтому так важно обучать украинских солдат – в том числе и на будущее. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет длиться недели и месяцы", – сказала Ламбрехт.

Комментируя угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие, Ламбрехт заявила, что "нельзя позволить этому парализовать себя". 

"Поэтому наша позиция очень четкая: мы будем продолжать поддерживать Украину и не позволим таким угрозам остановить нас", – заявила Ламбрехт, добавив, что правительство Германии и партнеры по НАТО "очень внимательно следят" за тем, как сейчас ведет себя Россия.

Читайте также: Министр обороны Германии внезапно посетила Одессу: обещает защитить порт IRIS-T

Оксана Житнюк
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война Лиман Кристин Ламбрехт
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