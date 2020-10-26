Минкультуры инициирует музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе"

Выступят Друга Рика, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ и Kozak System

4 ноября в Украине пройдет музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе". Он будет посвящен "двум народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению к свободе". Ою этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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Он отметил, что беларусов и украинцев связывает "общая судьба европейских ценностей".

"В лучших европейский традициях объединимся в том, чем живем – музыкой, и по инициативе Минкульта устроим музыкальный марафон Беларусь-Украина: "Мы вместе", – написал он.

Мероприятие состоится 4 ноября, в 20:00 в Stereoplaza. Ведущие – Сергей Кузин и Соня Сотник с Radio ROKS.

Выступят Друга Рика, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ и Kozak System.

По словам Ткаченко, будет прямая трансляция.

Вадим Ребрина

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