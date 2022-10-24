Минобороны ФРГ о "грязной бомбе": Любое применение такого оружия — будет красной линией
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выразила "глубокую обеспокоенность" фейком россиян о "грязной бомбе" и заявила, что ФРГ продолжит поддерживать Украину. Об этом она сказала в Кальве, Баден-Вюртемберг, во время визита в командование сил специального назначения Бундесвера, цитирует ее Spiegel.
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По ее словам, Запад должен единодушно заявить, что любое применение подобного ядерного оружия, имея в виду "грязную бомбу", будет "пересечением красных линий".
"Этого не должно произойти", — сказала Ламбрехт.
Она подчеркнула, что подобные угрозы не повлияют на поддержку Германией Украины.
23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Глава Минобороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.
- В Офисе президента Украины назвали слова Шойгу предсказуемым абсурдом. Похожего мнения и министр обороны Британии Бен Уоллес.
- Кулеба напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. А глава Минобороны Резников заявил, что на воре и шапка горит.
- Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Британии Джеймса Клеверли и Франции Катрин Колонны.
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