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Минобороны ФРГ о "грязной бомбе": Любое применение такого оружия — будет красной линией

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 15:42
Минобороны ФРГ о
Кристин Ламбрехт (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выразила "глубокую обеспокоенность" фейком россиян о "грязной бомбе" и заявила, что ФРГ продолжит поддерживать Украину. Об этом она сказала в Кальве, Баден-Вюртемберг, во время визита в командование сил специального назначения Бундесвера, цитирует ее Spiegel.

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По ее словам, Запад должен единодушно заявить, что любое применение подобного ядерного оружия, имея в виду "грязную бомбу", будет "пересечением красных линий".

"Этого не должно произойти", — сказала Ламбрехт. 

Она подчеркнула, что подобные угрозы не повлияют на поддержку Германией Украины. 

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Глава Минобороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.

Читайте также: Шойгу мог пытаться запугать Запад "грязной бомбой", чтобы остановить военную помощь — ISW

Дмитро Гриниченко
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Россия Германия война ядерное оружие Кристин Ламбрехт
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