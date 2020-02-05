Минобороны разъяснило местным властям, как призывать 18-летних

Министерство обороны разослало разъяснительные письма в облгосадминистрации с рекомендациями о том, как призывать юношей 18-19 лет и предоставлять таким отсрочку от призыва. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ведомства Андрей Загороднюк.
Министр подчеркнул, что если призывник из этой возрастной категории захочет пойти на военную службу, его примут в ряды ВСУ и других военных формирований: это будет происходить исключительно с их письменного согласия.
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Отсрочка от призыва сейчас предоставляется на период стационарного обучения в вузах, аспирантуре, воспитания своего ребенка до достижения им трехлетнего возраста, работы учителем в школе на полную ставку по специальности (для имеющих высшее образование), и по другим причинам.
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