Минобороны разъяснило местным властям, как призывать 18-летних

Фото: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны разослало разъяснительные письма в облгосадминистрации с рекомендациями о том, как призывать юношей 18-19 лет и предоставлять таким отсрочку от призыва. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ведомства Андрей Загороднюк.

Министр подчеркнул, что если призывник из этой возрастной категории захочет пойти на военную службу, его примут в ряды ВСУ и других военных формирований: это будет происходить исключительно с их письменного согласия.

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Отсрочка от призыва сейчас предоставляется на период стационарного обучения в вузах, аспирантуре, воспитания своего ребенка до достижения им трехлетнего возраста, работы учителем в школе на полную ставку по специальности (для имеющих высшее образование), и по другим причинам.

В ноябре 2019-го Загороднюк заявил, что будет добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии.

ноябре 2019-го Загороднюк заявил, что будет добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии. 16 января 2020-го президент Зеленский подписал указ о призыве на "срочку" мужчин с 18 (включительно) до 27 лет.

Загороднюк уточнил, что обязательный призыв - с 20 лет, а с 18-ти мужчины смогут вступить в ВСУ по собственному желанию.

Также глава Минобороны считает, что срок службы нужно сократить и привлекать к ней широкие слои населения. Сейчас люди со степенью магистра и специалиста служат 12 месяцев, остальные - 18.

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