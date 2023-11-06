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Минобороны РФ лжет о потерях ВСУ и "уничтожает" технику, которой в Украине нет – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 15:15
Минобороны РФ лжет о потерях ВСУ и
Фото: Генштаб ВСУ

Российское Министерство обороны регулярно придумывает цифры в сводках своего Генштаба: отчитывается об уничтожении в Украине западного вооружения, которого союзники не передавали украинским Силам обороны, или заявляет о "ликвидации" большего количества техники, чем получили ВСУ. На это обратило внимание российское оппозиционное издание Можем объяснить.

В марте 2023 года Минобороны РФ отрапортовало об уничтожении "последней" 153-й единицы гаубицы М777, однако, по данным аналитического центра Oryx, на тот момент западные союзники передали ВСУ 152 такие гаубицы. В то же время российские оккупанты продолжают регулярно отчитываться об уничтожении М777 – только на прошлой неделе такие сообщения появлялись в сводках каждый день, с понедельника по четверг, пишет Можем объяснить.

Проект Conflict Intelligence Team обратил внимание на то, что ведомство страны-агрессора в сводках за сентябрь и октябрь сообщило о якобы уничтожении в Украине гаубицы М198 американского производства. Однако, пишут журналисты, этого оружия в украинских Силах обороны никогда не было.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за пять дней в октябре российские войска сбили якобы 24 украинских самолета, а позже придумал версию, в которой в течение всего октября ВС РФ "уничтожили 37 самолетов ВСУ".

В то же время в сводках украинского Генштаба сообщали, что за октябрь Силы обороны уничтожили шесть российских самолетов-штурмовиков. Еще один – в ноябре.

В сентябре российская пропаганда придумала уничтожение танка Leopard с немецким экипажем в Украине. В Минобороны Германии отреагировали. До этого оккупанты регулярно врали на подобные темы. К примеру, 3 марта представитель России в ООН Полянский перепостил фейковое фото с "захваченным в Украине танком Leopard". Фотография танка была сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на нем просто дорисован.

Российская военная пропаганда ни разу не подтвердила свою "статистику" какими-либо фото или видео.

Читайте также: Оккупанты вновь якобы уничтожили Leopard ВСУ. Украинцы доказали, что это ложь

Милана Головань
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