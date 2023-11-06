Міноборони РФ бреше про втрати ЗСУ. Зокрема "знищує" техніку, якої в Україні немає – росЗМІ

Російське Міністерство оборони регулярно вигадує цифри у зведеннях свого Генштабу: звітує про знищення в Україні західного озброєння, якого союзники не передавали українським Силам оборони, або заявляє про "ліквідацію" більшої кількості техніки, ніж отримали ЗСУ. На це звернуло увагу російське опозиційне видання Можем объяснить.

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У березні 2023 року Міноборони РФ відрапортувало про знищення "останньої" 153-ї одиниці гаубиці М777, проте за даними аналітичного центру Oryx, на той момент західні союзники передали ЗСУ 152 такі гаубиці. Водночас російські окупанти і далі регулярно звітують про знищення М777 – тільки минулого тижня такі повідомлення з'являлись у зведеннях щодня, з понеділка до четверга, пише Можем объяснить.

Проєкт Conflict Intelligence Team звернув увагу на те, що відомство країни-агресора у зведеннях за вересень та жовтень повідомило про нібито знищення в Україні гаубиці М198 американського виробництва. Однак, пишуть журналісти, цієї зброї в українських Силах оборони ніколи не було.

Крім того, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що за п'ять днів у жовтні російські війська збили нібито 24 українські літаки, а пізніше вигадав версію, в якій протягом всього жовтня ЗС РФ "знищили 37 літаків ЗСУ".

Водночас у зведеннях українського Генштабу повідомляли, що за жовтень Сили оборони знищили шість російських літаків-штурмовиків. Ще один – у листопаді.

У вересні російська пропаганда вигадала знищення танку Leopard з німецьким екіпажем в Україні. У Міноборони Німеччини відреагували. До цього окупанти регулярно брехали на подібні теми. Наприклад, 3 березня представник Росії в ООН Полянський перепостив фейкове фото із "захопленим в Україні танком Leopard". Фотографію танка було зроблено кілька років тому на навчаннях НАТО в Німеччині, а російський прапор на ньому просто домальовано.

Російська військова пропаганда жодного разу не підтвердила свою "статистику" будь-якими фото або відео.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.

Армія Росії протягом 4 листопада втратила 990 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 305 000 окупантів.

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