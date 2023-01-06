Минобороны Турции: Мы не хотим, чтобы в Черном море было стратегическое противостояние

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара хочет добиться долгосрочного мира в Украине. Об этом он сообщил в провинции Токат, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Анкара предпринимает усилия, чтобы приблизить мир в Украине.

Он отметил, что Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния.

Акар заявил, что его страна стремится к прекращению огня и долгосрочному миру в Украине.

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Дмитро Гриниченко

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