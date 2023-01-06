Минобороны Турции: Мы не хотим, чтобы в Черном море было стратегическое противостояние
06.01.2023, 17:52
Хулуси Акар (Фото: EPA)
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара хочет добиться долгосрочного мира в Украине. Об этом он сообщил в провинции Токат, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, Анкара предпринимает усилия, чтобы приблизить мир в Украине.
Он отметил, что Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния.
Акар заявил, что его страна стремится к прекращению огня и долгосрочному миру в Украине.
- Недавно Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Эрдоган говорил, что у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
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