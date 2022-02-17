Минобороны Великобритании опубликовало карту возможного наступления России

Минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой показано, по каким направлениям будет проходить возможное новое вторжение России в Украину. Карта опубликована в Twitter министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В комментарии Минобороны со ссылкой на разведку сообщает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения.

"Ниже показана возможная ось вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", – говорится в твитте.

Читайте также: США и НАТО: Россия наращивает войска возле Украины, а не отводит их – Reuters

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.