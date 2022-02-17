Минобороны Великобритании опубликовало карту возможного наступления России
17.02.2022, 19:01
Бен Уоллес (фото - ЕРА)
Минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой показано, по каким направлениям будет проходить возможное новое вторжение России в Украину. Карта опубликована в Twitter министерства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В комментарии Минобороны со ссылкой на разведку сообщает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения.
"Ниже показана возможная ось вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", – говорится в твитте.
- В январе на переговорах США и НАТО отказали на требование России не принимать Украину в Альянс.
- Вашингтон и союзники заявляют последние недели и дни, что новая атака РФ против Украины "может начаться в любой момент". LIGA.net ведет хронику.
- Сегодня оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали гражданские объекты, в том числе детский сад, есть трое пострадавших среди гражданских.
- Президент США Джо Байден сегодня заявил, что у Соединенных Штатов есть основания полагать, что новое вторжение России в Украину может произойти в ближайшие несколько дней.
Читайте также: США и НАТО: Россия наращивает войска возле Украины, а не отводит их – Reuters
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии