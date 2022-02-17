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Минобороны Великобритании опубликовало карту возможного наступления России

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 19:01
Минобороны Великобритании опубликовало карту возможного наступления России - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой показано, по каким направлениям будет проходить возможное новое вторжение России в Украину. Карта опубликована в Twitter министерства.

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В комментарии Минобороны со ссылкой на разведку сообщает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения.

"Ниже показана возможная ось вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", – говорится в твитте.

Минобороны Великобритании опубликовало карту возможного наступления России

Минобороны Великобритании опубликовало карту возможного наступления России

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Вадим Ребрина
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Россия Великобритания вторжение
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