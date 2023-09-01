Минобороны: Южнее Бахмута действительно горячо, но у ВСУ есть успехи

На Бахмутском направлении ситуация очень динамичная и постоянно меняется, однако Силы обороны имеют определенные успехи, а на Лимано-Купянском направлении украинская армия не дает оккупантам продвигаться вперед. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На Бахмутском направлении ситуация развивается очень активно, там горячие бои. Если мы говорим о территории на юг от Бахмута – это районы Курдюмовки, которая является эпицентром боевых действий, Клещиевки и Андреевки – в этих районах действительно горячо, но наши Вооруженные Силы там имеют определенные успехи" , – сказала Маляр.

Она отметила, что более точная информация обычно объявляется Министерством обороны по понедельникам – это связано с тем, что за один день сложно сказать, какое продвижение произошло, потому что в течение дня позиции обеих сторон могут меняться по несколько раз.

Комментируя ситуацию на Купянском направлении, Маляр подчеркнула, что из сводок Генштаба видно, что активность врага там несколько спала.

"Но там продолжаются бои. Вчера там было не менее восьми атак со стороны врага, которые мы отбивали. На Лиманском направлении так же продолжаются бои <…> Ситуация такова: враг пытается наступать, но мы останавливаем. По состоянию на сейчас врагу не удается продвигаться там", – сказала Маляр.

Читайте также: ВСУ: На Купянском направлении сейчас 45 000 россиян и 500 танков, но наша оборона там крепкая

Ранее Бородин из 3 ОШБр сообщал, что на Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии.

По словам Бородина, на Бахмутском направлении у россиян нет ресурса для продвижения вперед, но локально они постоянно контратакуют и используют все имеющиеся средства.

Бахмутское направление "немного напоминает Вьетнам" – россияне там активно роют окопы и сообщения между ними.

Читайте также: Кулеба – критикам "медленного" наступления: Предлагаю заткнуться. Это плевок в солдат ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.