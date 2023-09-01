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Міноборони: Південніше Бахмута дійсно гаряче, але у ЗСУ є успіхи

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 17:52
Міноборони: Південніше Бахмута дійсно гаряче, але у ЗСУ є успіхи - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

На Бахмутському напрямку наразі ситуація дуже динамічна і постійно змінюється, проте Сили оборони мають певні успіхи, а на Лимано-Куп’янському напрямку українська армія не дає окупантам просуватись вперед. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про території південніше Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – в цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що більш точна інформація зазвичай оголошується Міністерством оборони щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке саме просування відбулось, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінитись кілька разів.

Міноборони: Південніше Бахмута дійсно гаряче, але у ЗСУ є успіхи

Коментуючи ситуацію на Куп’янському напрямку, Маляр наголосила, що зі зведень Генштабу видно, що активність ворога там дещо спала.

"Але там тривають бої. Вчора там було не менше восьми атак з боку ворога, які ми відбивали. На Лиманському напрямку так само тривають бої <…> Ситуація така: ворог намагається наступати, але ми зупиняємо. Станом на зараз ворогу не вдається там просуватись", – сказала Маляр.

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  • Раніше Бородін з 3 ОШБр повідомляв, що на Бахмутському напрямку наразі щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, а ще окупанти стягують на цю ділянку фронту велику кількість артилерії.
  • За словами Бородіна, на Бахмутському напрямку у росіян наразі немає ресурсу для просування вперед, але локально вони постійно контратакують і використовують всі наявні засоби.
  • Бахмутський напрямок "трошки нагадує В'єтнам" – росіяни там активно риють окопи й сполучення між ними.

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Оксана Житнюк
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