Міноборони: Південніше Бахмута дійсно гаряче, але у ЗСУ є успіхи

На Бахмутському напрямку наразі ситуація дуже динамічна і постійно змінюється, проте Сили оборони мають певні успіхи, а на Лимано-Куп’янському напрямку українська армія не дає окупантам просуватись вперед. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про території південніше Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – в цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що більш точна інформація зазвичай оголошується Міністерством оборони щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке саме просування відбулось, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінитись кілька разів.

Коментуючи ситуацію на Куп’янському напрямку, Маляр наголосила, що зі зведень Генштабу видно, що активність ворога там дещо спала.

"Але там тривають бої. Вчора там було не менше восьми атак з боку ворога, які ми відбивали. На Лиманському напрямку так само тривають бої <…> Ситуація така: ворог намагається наступати, але ми зупиняємо. Станом на зараз ворогу не вдається там просуватись", – сказала Маляр.

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Раніше Бородін з 3 ОШБр повідомляв, що на Бахмутському напрямку наразі щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, а ще окупанти стягують на цю ділянку фронту велику кількість артилерії.

За словами Бородіна, на Бахмутському напрямку у росіян наразі немає ресурсу для просування вперед, але локально вони постійно контратакують і використовують всі наявні засоби.

Бахмутський напрямок "трошки нагадує В'єтнам" – росіяни там активно риють окопи й сполучення між ними.

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