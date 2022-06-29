Минус 200 оккупантов: Россия понесла наибольшие потери на Бахмутском направлении — Генштаб

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 200 российских оккупантов, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 35 450 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава — 35450 (+200),

танков — 1572 (+5),

боевых бронированных машин — 3720 (+16),

артиллерийских систем — 781 (+3),

РСЗО — 246 (+3),

средств ПВО — 103 (+1),

самолетов и вертолетов — 217/185,

БПЛА — 640 (+4),

крылатых ракет — 142 (+3),

кораблей и катеров — 14,

автомобильной техники и автоцистерн — 2598 (+9),

специальной техники — 61.

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Дмитрий Гриниченко

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