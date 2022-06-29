Минус 200 оккупантов: Россия понесла наибольшие потери на Бахмутском направлении — Генштаб
29.06.2022, 09:15
Уничтожение оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 200 российских оккупантов, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 35 450 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении.
личного состава — 35450 (+200),
танков — 1572 (+5),
боевых бронированных машин — 3720 (+16),
артиллерийских систем — 781 (+3),
РСЗО — 246 (+3),
средств ПВО — 103 (+1),
самолетов и вертолетов — 217/185,
БПЛА — 640 (+4),
крылатых ракет — 142 (+3),
кораблей и катеров — 14,
автомобильной техники и автоцистерн — 2598 (+9),
специальной техники — 61.
- 27 июня в Лисичанске россияне ударили из "Урагана" по местным жителям, набиравшим воду.
- Вечером 28 июня глава Луганской ОВА Гайдай писал, что "взрываются и горят склады и казармы оккупантов", что может замедлить наступление РФ на востоке.
- О ситуации в Лисичанске он заявил, что задача Сил обороны там – "выдержать максимально долго".
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