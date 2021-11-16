UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минус один. Нардеп от Батькивщины передумал идти к Разумкову

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 14:56
Минус один. Нардеп от Батькивщины передумал идти к Разумкову - Фото
Владимир Кабаченко (Фото - Facebook Кабаченко)

Народный депутат от Батькивщины Владимир Кабаченко передумал вступать в межфракционное объединение бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова Разумная политика. Об этом говорится в письме нардепа на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, которое есть в распоряжении LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

В письме, адресованном Стефанчуку, Кабаченко сообщил, что он изъявил желание стать членом межфракционного депутатского объединения Разумная политика, но по состоянию на сегодняшний день сообщает об отзыве своей подписи из списка нардепов, которые решили вступить в МФО Разумкова.

О причинах такого решения Кабаченко не сообщил. Письмо датировано вчерашним днем, 15 ноября.

Минус один. Нардеп от Батькивщины передумал идти к Разумкову

Читайте также: Мотовиловец – за лишение мандата "слуг", которые захотят выйти из фракции ради Разумкова

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Батькивщина МФО Дмитрий Разумков Разумная политика Владимир Кабаченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 