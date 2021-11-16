Минус один. Нардеп от Батькивщины передумал идти к Разумкову
Народный депутат от Батькивщины Владимир Кабаченко передумал вступать в межфракционное объединение бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова Разумная политика. Об этом говорится в письме нардепа на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, которое есть в распоряжении LIGA.net.
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В письме, адресованном Стефанчуку, Кабаченко сообщил, что он изъявил желание стать членом межфракционного депутатского объединения Разумная политика, но по состоянию на сегодняшний день сообщает об отзыве своей подписи из списка нардепов, которые решили вступить в МФО Разумкова.
О причинах такого решения Кабаченко не сообщил. Письмо датировано вчерашним днем, 15 ноября.
- 7 октября 2021-го Рада уволила Разумкова с должности спикера. После он заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду, а также намекнул на президентские амбиции.
- 5 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения Разумная политика, а 8-го - показал список нардепов, которые войдут в его МФО. В перечне было 25 человек: 21 нардеп от Слуги народа, двое – от Батьквищины, еще двое – внефракционные (сам Разумков и исключенная из СН Людмила Буймистер).
- По данным LIGA.net, на съезде 15 ноября СН исключила нардепа Ольгу Коваль из состава политсовета партии за связи с экс-спикером Разумковым. Недавно она вступила в межфракционное объединение Разумная политика.
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