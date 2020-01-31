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Минветеранов возьмет на себя функции поиска пропавших без вести

Минветеранов возьмет на себя функции поиска пропавших без вести - Фото
Оксана Коляда (Фото: пресс-служба Кабмина)
31.01.2020, 15:34

Уже есть коллектив специалистов, готовых начать поиски

Министерство по по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц возьмет на себя функции по поиску лиц, пропавших без вести. Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда рассказала, что министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству соответствующих полномочий и создания поисковых групп. Работа будет ускорена с помощью Офиса президента.

Оксана Коляда отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции, и уже есть коллектив опытных специалистов, готовых начать работать над поиском.

  • В июле 2019 года Харьковская правозащитная группа сообщила, что зафиксировала с начала гибридной войны в Донбассе 4 649 случаев исчезновения людей по обе стороны линии разграничения. 
  • В октябре 2019 года СБУ рассказала, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 257 человек значатся пропавшими без вести, 240 - незаконно лишены свободы.

Читайте также: Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено - Коляда

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